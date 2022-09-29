Video Dünya Coolio hayatını kaybetti! Gangsta's Paradise şarkısıyla tanınan ünlü rapçi ölü bulundu | Video
Coolio hayatını kaybetti! Gangsta's Paradise şarkısıyla tanınan ünlü rapçi ölü bulundu | Video

Coolio hayatını kaybetti! Gangsta's Paradise şarkısıyla tanınan ünlü rapçi ölü bulundu | Video

29.09.2022 | 15:59

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çekya, Slovakya sınırında kontrollere başladı | Video 00:55
Çekya, Slovakya sınırında kontrollere başladı | Video 29.09.2022 | 16:58
Coolio hayatını kaybetti! Gangsta’s Paradise şarkısıyla tanınan ünlü rapçi ölü bulundu | Video 02:20
Coolio hayatını kaybetti! Gangsta's Paradise şarkısıyla tanınan ünlü rapçi ölü bulundu | Video 29.09.2022 | 15:59
Hırvatistan’da sel felaketi: 1 ölü! | Video 01:02
Hırvatistan'da sel felaketi: 1 ölü! | Video 29.09.2022 | 13:12
Florida’da sel suları arasında kurtarma operasyonu | Video 01:52
Florida'da sel suları arasında kurtarma operasyonu | Video 29.09.2022 | 11:41
Akaryakıt istasyonunda ilginç anlar... Genç kadının aracıyla imtihanı sosyal medyada viral oldu | Video 01:31
Akaryakıt istasyonunda ilginç anlar... Genç kadının aracıyla imtihanı sosyal medyada viral oldu | Video 29.09.2022 | 11:03
ABD’de okula silahlı saldırı: 6 yaralı | Video 00:47
ABD'de okula silahlı saldırı: 6 yaralı | Video 29.09.2022 | 09:28
Ian Kasırgası Florida’yı vurdu, 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi | Video 06:15
Ian Kasırgası Florida’yı vurdu, 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi | Video 29.09.2022 | 08:46
Meksika’da aşırı hız yapan araç defalarca takla attı | Video 01:31
Meksika’da aşırı hız yapan araç defalarca takla attı | Video 29.09.2022 | 08:46
ABD Başkanı Biden kürsüde yolunu şaşırdı | Video 00:19
ABD Başkanı Biden kürsüde yolunu şaşırdı | Video 29.09.2022 | 08:46
Pakistan’daki sel felaketinde ölü sayısı bin 663’e yükseldi | Video 02:11
Pakistan'daki sel felaketinde ölü sayısı bin 663’e yükseldi | Video 28.09.2022 | 16:23
Çin Devlet Başkanı Xi darbe iddialarının ardından görüntülendi | Video 00:12
Çin Devlet Başkanı Xi darbe iddialarının ardından görüntülendi | Video 28.09.2022 | 16:23
Lübnan’da halk 1 hafta sonra açılan bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor | Video 01:22
Lübnan'da halk 1 hafta sonra açılan bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor | Video 28.09.2022 | 13:43
İran, Irak’ın kuzeyini bombalıyor | Video 00:50
İran, Irak’ın kuzeyini bombalıyor | Video 28.09.2022 | 13:44
Irak’ta meclis oturumu öncesi güvenlik önlemleri artırıldı | Video 00:58
Irak'ta meclis oturumu öncesi güvenlik önlemleri artırıldı | Video 28.09.2022 | 12:00
Küba kasırga nedeniyle karanlığa gömüldü | Video 04:36
Küba kasırga nedeniyle karanlığa gömüldü | Video 28.09.2022 | 12:00
Rusya’da seferberlik sonrası ilk yedek askerler eğitime başladı | Video 03:38
Rusya'da seferberlik sonrası ilk yedek askerler eğitime başladı | Video 28.09.2022 | 11:11
Sri Lanka’nın başkenti Colombo’da yangın! 80 ev kül oldu | Video 00:24
Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da yangın! 80 ev kül oldu | Video 28.09.2022 | 11:11
Japonya’da tüp yüklü kamyon alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03:26
Japonya’da tüp yüklü kamyon alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 28.09.2022 | 10:04
Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: “Artık Azerbaycanlı mülteci veya göçmen yoktur” | Video 05:04
Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: “Artık Azerbaycanlı mülteci veya göçmen yoktur” | Video 28.09.2022 | 08:47
Zelenskiy: Rusya’nın referandum sonuçlarını tanıması, Putin ile konuşacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelir | Video 04:11
Zelenskiy: "Rusya’nın referandum sonuçlarını tanıması, Putin ile konuşacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelir" | Video 28.09.2022 | 08:46

Son zamanlarda pek çok videoda kullanılarak tekrar meşhur olan "Gangsta's Paradise" şarkısıyla tanınan Grammy ödüllü rapçi Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti. Gangsta's Paradise 1995 yılında müzik piyasasına girmiş ve dünya çapındaki listelerde uzun süre zirvede yer almıştı. Grammy ödüllü ünlü rapçi Coolio, Los Angeles'taki evinin banyosunda ölü bulundu. Ölüm sebebi henüz belli olmayan şarkıcının kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA