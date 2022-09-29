Coolio hayatını kaybetti! Gangsta's Paradise şarkısıyla tanınan ünlü rapçi ölü bulundu | Video

Son zamanlarda pek çok videoda kullanılarak tekrar meşhur olan "Gangsta's Paradise" şarkısıyla tanınan Grammy ödüllü rapçi Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti. Gangsta's Paradise 1995 yılında müzik piyasasına girmiş ve dünya çapındaki listelerde uzun süre zirvede yer almıştı. Grammy ödüllü ünlü rapçi Coolio, Los Angeles'taki evinin banyosunda ölü bulundu. Ölüm sebebi henüz belli olmayan şarkıcının kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.