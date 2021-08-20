Elon Musk, Tesla'nın insansı robot geliştirdiğini açıkladı ve tarih verdi
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Robot teknolojisi hızla gelişiyor. Geçtiğimiz günlerde Boston Dynamics insansı robotu Atlas'ın parkur yeteneklerini gösteren video paylaşmıştı. Şimdi robot teknolojisinde yeni bir oyuncu var. Elon Musk yaptığı açıklamada Tesla'nın insansı bir robot üstünde çalıştığını resmen duyurdu. Bununla birlikte gelecek sene yani 2022'de prototipin hazır olacağını açıkladı.