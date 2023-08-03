Video Dünya Güney Kore'de AVM'de bıçaklı saldırı: 9 yaralı | Video
Güney Kore'de AVM'de bıçaklı saldırı: 9 yaralı | Video

Güney Kore'de AVM'de bıçaklı saldırı: 9 yaralı | Video

03.08.2023 | 15:42

Güney Kore'de bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucu 9 kişiyi yaraladı.

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Güney Kore'nin başkenti Seul yakınlarında bulunan Seongnam şehrinde bıçaklı saldırı paniği yaşandı. Kimliği bilinmeyen bir şüpheli, yerel saatle 17.55 sıralarında Seohyeon metro istasyonu yakınlarındaki AK Plaza alışveriş merkezi önünde önce 4 kişiyi aracıyla çarparak yaraladı. Daha sonra alışveriş merkezine giren saldırgan, 50 santim uzunluğundaki bıçakla etraftakilere saldırdı. Yaralanan 9 kişi bölgedeki hastanelere sevk edildi. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Başkent Seul'de 21 Temmuz'da Sillim metro istasyonunun yakınlarında yaşanan bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise yaralanmıştı.

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