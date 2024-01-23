Hamas'tan saldırı... İsrail 21 askerinin daha öldüğünü duyurdu | Video

İsrail ordusu, dün 21 askerinin daha Gazze'de öldüğünü duyurdu. Tel Aviv yönetiminin bu durum ile ilgili yayın yasağı getirdiği iddia edildi. İsrail ordusunun tek bir saldırıdaki en ağır kaybını yaşadığı belirtildi. 27 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 221’e yükseldi.