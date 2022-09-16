Hindistan'da iki bina çöktü: 12 ölü | Video

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İtalya’da fırtına: 7 ölü | Video 16.09.2022 | 11:28
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Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı Westminster Hall'e getirildi | Video 14.09.2022 | 17:57
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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle iki evin çökmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın güneyindeki Bengaluru kentinde bu ay iki gün şiddetli yağış nedeniyle ev ve yollar sular altında kalmış, bölgede elektrik kesintileri yaşanmıştı.