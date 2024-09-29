Hizbullah'tan İsrail'e misilleme saldırılar sürüyor: Tiberya'ya 8 roket fırlatıldı | Video 29.09.2024 | 12:47 İsrail ordusu, ülkenin batısındaki Tiberya kentine bu sabah Hizbullah tarafından 8 roket fırlatıldığını bildirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından İsrail-Lübnan hattı ateş çemberine döndü. İsrail'in saldırılarına karşılık veren Hizbullah Hareketi Tiberya kentine roketli saldırı düzenledi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki kente Hizbullah tarafından 8 roket fırlatıldığı belirtildi. Açıklamada, roketlerin açık alanlara düştüğü, can kaybına yol açmadığı kaydedildi. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada ise, sınırdaki bir askeri karakola Fadi 1 füzeleri fırlatıldığı bildirildi.

HUSİLER, BEN GURİON HAVALİMANI'NA FÜZE SALDIRISI DÜZENLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Yemen'deki İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'den "gelişi üzerine" Ben Gurion Havalimanı'na bir balistik füze atıldığını belirtti.

Saree, "Husiler, İsrail'in suçlarına karşılık vermeye devam edecek ve Gazze Şeridi ile Lübnan'ı desteklemek için tırmanmayı artırmaktan çekinmeyecek" ifadelerini kullandı.