Video Dünya İngiltere'de Gazze destekçilerine yaka paça gözaltı! | Video
İngiltere'de Gazze destekçilerine yaka paça gözaltı! | Video

İngiltere'de Gazze destekçilerine yaka paça gözaltı! | Video

09.08.2025 | 16:42

İngiltere'de bir grup Gazze destekçisi İsrail'i protesto etmek için toplandı. Toplanan Gazze destekçilerine orantısız güç kullan İngiliz polisi ise bazı protestocuları yaka paça gözaltına aldı. O utanç görüntüleri A Haber ekranlarına böyle yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İngiltere’de Gazze destekçilerine yaka paça gözaltı! | Video 31:32
İngiltere'de Gazze destekçilerine yaka paça gözaltı! | Video 09.08.2025 | 16:42
Almanya sokaklarının karanlık yüzü kamerada... Ünlü Youtuber’a şok! 00:26
Almanya sokaklarının karanlık yüzü kamerada... Ünlü Youtuber'a şok! 09.08.2025 | 14:05
Çin’de sel felaketi: 10 ölü, 33 kayıp | Video 00:31
Çin'de sel felaketi: 10 ölü, 33 kayıp | Video 08.08.2025 | 14:35
ABD’de helikopter mavnanın üzerine düştü: 2 ölü | Video 03:36
ABD'de helikopter mavnanın üzerine düştü: 2 ölü | Video 08.08.2025 | 10:48
Hamileliği boyunca yüzü tamamen değişti! Paylaştığı videoyla viral oldu: Bir anda onlarca yıl yaşlandım...  | Video 00:21
Hamileliği boyunca yüzü tamamen değişti! Paylaştığı videoyla viral oldu: "Bir anda onlarca yıl yaşlandım..."  | Video 08.08.2025 | 10:33
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi | Video 02:14
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi | Video 07.08.2025 | 16:51
ABD’de 4 binden fazla hastaya tıbbi hizmet veren sahte hemşire gözaltına alındı | Video 00:40
ABD’de 4 binden fazla hastaya tıbbi hizmet veren "sahte hemşire" gözaltına alındı | Video 07.08.2025 | 16:24
Çin’de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video 00:59
Çin'de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video 07.08.2025 | 14:18
Çin’de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video 00:59
Çin'de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video 07.08.2025 | 13:59
Fransa’da 1949’dan bu yana çıkan en büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor | Video 01:37
Fransa'da 1949'dan bu yana çıkan en büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor | Video 07.08.2025 | 12:17
ABD Başkanı Trump, çip ve yarı iletken ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı | Video 05:36
ABD Başkanı Trump, çip ve yarı iletken ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı | Video 07.08.2025 | 09:06
Çin’de başlayan Yetişkin emziği trendi, tehlike saçıyor | Video 00:26
Çin'de başlayan "Yetişkin emziği" trendi, tehlike saçıyor | Video 06.08.2025 | 14:34
Fransa’nın güneyinde orman yangını: 1 ölü, 9 yaralı | Video 01:01
Fransa'nın güneyinde orman yangını: 1 ölü, 9 yaralı | Video 06.08.2025 | 14:08
Pakistan’da muson yağışlarınca can kaybı 303’e yükseldi | Video 00:24
Pakistan’da muson yağışlarınca can kaybı 303’e yükseldi | Video 06.08.2025 | 13:10
İspanya’da karavan yangını felakete dönüştü! Tatilciler plajlardan tahliye ediliyor | Video 01:51
İspanya'da karavan yangını felakete dönüştü! Tatilciler plajlardan tahliye ediliyor | Video 06.08.2025 | 13:10
Putin, ABD’li Temsilcisi Witkoff ’u kabul etti | Video 00:13
Putin, ABD'li Temsilcisi Witkoff 'u kabul etti | Video 06.08.2025 | 13:09
Trump’tan İsrail’in Gazze’yi işgal planıyla ilgili yorum: Bir şey diyemem, bu İsrail’e kalmış | Video 03:40
Trump’tan İsrail’in Gazze’yi işgal planıyla ilgili yorum: "Bir şey diyemem, bu İsrail’e kalmış" | Video 06.08.2025 | 08:51
Hindistan’da sel felaketi: 50’den fazla kişi kayıp | Video 02:26
Hindistan'da sel felaketi: 50'den fazla kişi kayıp | Video 05.08.2025 | 14:23
Güney Kore, Kuzey Kore sınırındaki propaganda hoparlörlerini kaldırıyor | Video 00:47
Güney Kore, Kuzey Kore sınırındaki propaganda hoparlörlerini kaldırıyor | Video 05.08.2025 | 14:16
Japonya’daki havai fişek festivalinde yangın | Video 03:42
Japonya'daki havai fişek festivalinde yangın | Video 05.08.2025 | 13:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY