İngiltere'de Gazze destekçilerine yaka paça gözaltı! | Video

İngiltere'de bir grup Gazze destekçisi İsrail'i protesto etmek için toplandı. Toplanan Gazze destekçilerine orantısız güç kullan İngiliz polisi ise bazı protestocuları yaka paça gözaltına aldı. O utanç görüntüleri A Haber ekranlarına böyle yansıdı.