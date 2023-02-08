İngiltere'deki Türkler depremzedeler için seferber oldu | Video 08.02.2023 | 09:53 İngiltere'de yaşayan Türkler, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından İngiltere'de yaşayan Türkler de depremzedeler için seferber oldu. Newcastle şehrinde başlatılan kampanyaya birçok kişi bağış yaparken, bazı esnaf da birkaç günlük cirolarını depremzedelere ulaştıracakları sözünü verdi. Kampanyaya destek veren Türkler, Newcastle Türk Topluluğu Merkezinde bir araya gelirken, başta BBC olmak üzere İngiliz medyası da yardım organizasyonuna büyük ilgi gösterdi.

"İNSANLARA MADDİ-MANEVİ HER YÖNDEN ULAŞMAMIZ LAZIM"

Kampanyanın öncülüğünü yapan Newcastle MÜSİAD Başkanı Şahin Gülmen, depremi haber aldığını anı anlatarak, "Ben sabah namazına geldim camiye. Hocamız Yasin okuyordu. Dua ederken 'Depremde hayatını kaybedenler için' deyince, ben acaba diğer depremlerde ölenler mi diye düşündüm. Sonra hocamız 'Türkiye'de deprem oldu, duymadın mı?' dedi. Sonra telefondan baktık ki bayağı büyük bir şey. Sonra bölgemizdeki topluluk başkanlarıyla telefonlaştık. Burada toplandık. Ne yapabiliriz diye istişare yaptık. Arkadaşlarımız gönüllü olarak çalışıyorlar. Bölgemizdeki medya kuruluşları da bizimle röportaj yapıp destek vereceklerini söylediler. Yıkık binaların altında kalan, evsiz kalan insanlarımıza bir nebze olsun yardım edebilmek bizim için çok büyük mutluluk. Av vah ile bir şey olmuyor. Uğraşmamız lazım, insanlara maddi-manevi her yönden ulaşmamız lazım" ifadelerini kullandı.