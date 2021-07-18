Irak’ta otelde yangın: 1 ölü, 13 yaralı | Video
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Irak’ın Kerbela kentinde bir otelde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaraladı.
Irak'ın güneyindeki Kerbela kenti merkezinde yer alan el-Sidre caddesindeki Day el-Hüseyin otelinde sabahın ilk saatlerinde çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Irak Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 4 katlı otel ve altındaki işyerlerinde çıkan yangının kontrol altına alındığı ve otelde bulunan 78 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Açıklamada, dumandan etkilenen bazı kişilerin boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi. Yangının nedenini öğrenmek için soruşturma başlatıldığı, yaralıların ilk müdahaleden sonra çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.
Irak'ta son haftalarda hava sıcaklığının aşırı yükselmesiyle birlikte yangınlarda artış oldu.