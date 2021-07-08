Video Dünya Irak’taki Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı | Video

Irak’taki Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı | Video

Irak’taki Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı | Video
08.07.2021 | 09:50

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Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği binası, yabancı misyonlar ve hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye 3 füze ile saldırı düzenlendi.

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Irak'ta roketli saldırılar devam ediyor. Başkent Bağdat'ta içinde ABD Büyükelçiliği, yabancı misyonlar ile hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge'ye 3 katyuşa füzesi atıldığı belirtilerek, füzelerden birinin Ulusal Güvenlik Ajansı binası yakınlarına, birinin kutlama alanına ve diğerinin de bir eve düştüğü bildirildi. Füzenin eve düşmesi sonucu bir vatandaşın aracının hasar gördüğü aktarıldı.

Füzeli saldırı sırasında yabancı misyonlar ile hükümet konaklarının bulunduğu Yeşil Bölge'den siren sesleri yükseldiği kaydedilerek, saldırıdan sorumlu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan, ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne de dün füzeli saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3 kişi yaralanmıştı.

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