İran, dördüncü nesil balistik füze tanıtımı | Video 25.05.2023 | 12:20 İran, 2 bin kilometre menzile sahip Hayber (Hürremşehr-4) adlı dördüncü nesil yeni balistik füzesini tanıttı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İran Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde başkent Tahran'da düzenlediği programda 2 bin kilometre menzilli ve bin 500 kilo ağırlığında savaş başlığına sahip Hayber (Hürremşehr-4) adlı orta menzilli 4'üncü nesil yeni balistik füzesini tanıttı.

Birçok üst düzey askeri yetkilinin katıldığı programda konuşan İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, Hayber (Hürremşehr-49) adlı balistik füzenin hipergolik yakıt ile çalıştığını belirterek, geliştirilen bu yeni füzenin İran füzeleri içerisindeki en ağır savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Aştiyani ayrıca füze başlığının 4 metre uzunluğunda bir tondan fazla patlayıcı taşıyabilme kapasiteli, şu ana kadar üretilmiş en büyük ve en etkili savaş başlıklarından biri olduğunu ifade etti.