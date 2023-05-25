Video Dünya İran, dördüncü nesil balistik füze tanıtımı | Video
İran, dördüncü nesil balistik füze tanıtımı | Video

İran, dördüncü nesil balistik füze tanıtımı | Video

25.05.2023 | 12:20

İran, 2 bin kilometre menzile sahip Hayber (Hürremşehr-4) adlı dördüncü nesil yeni balistik füzesini tanıttı.

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İran Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde başkent Tahran'da düzenlediği programda 2 bin kilometre menzilli ve bin 500 kilo ağırlığında savaş başlığına sahip Hayber (Hürremşehr-4) adlı orta menzilli 4'üncü nesil yeni balistik füzesini tanıttı.

Birçok üst düzey askeri yetkilinin katıldığı programda konuşan İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, Hayber (Hürremşehr-49) adlı balistik füzenin hipergolik yakıt ile çalıştığını belirterek, geliştirilen bu yeni füzenin İran füzeleri içerisindeki en ağır savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Aştiyani ayrıca füze başlığının 4 metre uzunluğunda bir tondan fazla patlayıcı taşıyabilme kapasiteli, şu ana kadar üretilmiş en büyük ve en etkili savaş başlıklarından biri olduğunu ifade etti.

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