İran'dan flaş Ayasofya Camii açıklaması | Video

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının ardından yaptığı açıklamasında , "Türkiye halkını bu önemli İslami başarıdan dolayı kutluyoruz." dedi. Velayeti, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar müzeye dönüştürülmesine yönelik çağrısına ilişkin,ABD Dışişleri Baknı Mİke Pompeo'un açıklamalarına ise sert tepki gösterdi. Velayeti: "Pompeo'nun başka bir emri var mı? dedi. İşte İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin flaş açıklamalar...