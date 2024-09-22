İsrail, Lübnan’ın güneyinde 290 hedefi vurdu | Video
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın güneyinde, Hizbullah’a ait 290 hedefin hava saldırısıyla vurulduğunu duyurdu.
IDF'ten yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde aralarında fırlatma rampaları ve binlerce topun da bulunduğu yaklaşık 290 hedefle birlikte diğer askeri altyapıları da vurdu. IDF, Hizbullah'ın kabiliyetlerine ve askeri altyapısına zarar vermeye ve bunları bozmaya devam ediyor" denildi.
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