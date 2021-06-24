İsrail polisinin 'Gözaltına almaya çalışırken öldürüldüğünü' açıkladığı Filistinliyi sebepsiz yere vurmuş
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:33
00:12
Rusya, Kırım'a yaklaşan İngiliz muhrip gemisine uyarı ateşi açtı | Video 23.06.2021 | 16:34
01:52
Peru'da 6.0 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 23.06.2021 | 15:47
01:43
Pakistan'daki bombalı saldırıda ölü sayısı artıyor | Video 23.06.2021 | 15:46
00:44
03:10
Çin'de üçgen UFO görüldü! Şok eden görüntüler | Video 23.06.2021 | 08:56
01:36
Güney Afrika'da elmas sanılan taşlar kuvars kristali çıktı | Video 21.06.2021 | 17:17
00:29
Hindistan’da havai fişek fabrikasında patlama: 3 ölü, 2 yaralı | Video 21.06.2021 | 16:11
01:06
Esad rejiminden İdlib kırsalına topçu saldırısı: 7 ölü | Video 21.06.2021 | 14:11
00:37
00:38
Esad rejiminden İdlib’e topçu saldırısı: 4 yaralı | Video 20.06.2021 | 16:46
00:53
00:17
Ukrayna’da yol çöktü, kamyon çukura düştü | Video 20.06.2021 | 15:22
01:14
Çin’de bir milyar dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldı | Video 20.06.2021 | 12:57
02:04
Diyanet İşleri Başkanı minik hafızları ziyaret etti 19.06.2021 | 11:48
03:54
İsrail güçlerinden Nablus’ta Filistinli göstericilere müdahale: 353 yaralı 19.06.2021 | 10:53
00:17
Japonya’da 24 saati aşan rehine krizi sürüyor | Video 18.06.2021 | 14:23
01:12
İsrail polisinden Filistinlilere müdahale | Video 18.06.2021 | 14:23
01:50
Nepal'i sel ve heyelan vurdu: 11 ölü, 25 kayıp | Video 18.06.2021 | 11:45
İsrail polisinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Bire kentinde 25 Mayıs'ta "gözaltına alınmaya çalışırken öldürüldüğünü" iddia ettiği Filistinli genç Ahmed Abduh'u (25) sebepsiz yere vurduğu ortaya çıktı.