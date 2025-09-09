İsrail Suriye’ye hava saldırısı düzenledi | Video

İsrail, Suriye topraklarına yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Suriye basını, İsrail ordusunun Humus kentinin dış mahallelerine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.