İsrail'de kamyon, askeri üs yakınlarındaki otobüs durağına daldı | Video 27.10.2024 | 13:10 İsrail'de bir kamyonun başkent Tel Aviv'deki Glilot Askeri Üs yakınlarında bulunan otobüs durağına dalması sonucu 6'sı ağır 35 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'de kamyon otobüs durağına daldı. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Tel Aviv'deki Glilot Askeri Üs yakınlarında bulunan otobüs durağında yaşanan olayda 6'sı ağır 40 kişi yaralandı. Polis, olayın bir otobüsün durakta yolcu indirdiği sırada gerçekleştiğini belirtti.

Kamyon şoförünün bölgedeki silahlı siviller tarafından vurulduğu kaydedilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.