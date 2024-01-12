Video Dünya İsrail'in işgali ve zulmü altında Kudüs'te 14. cuma | Video
İsrail'in işgali ve zulmü altında Kudüs'te 14. cuma | Video

İsrail'in işgali ve zulmü altında Kudüs'te 14. cuma | Video

12.01.2024 | 14:50

Dünya ABD ve İngiltere'nin bombaladığı Yemen'deki gelişmelere kenetlenmişken İsrail'in Gazze'deki katliamı da hız kesmedi. Bölgeyi gece boyu havadan ve karadan bombalayan İsrail'in saldırılarında, onlarca Filistinli sivil öldürüldü. Katliamın gölgesinde Kudüs’te 14. cuma yaşanıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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