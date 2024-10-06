Video Dünya İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 2 kişi daha hayatını kaybetti | Video
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 2 kişi daha hayatını kaybetti | Video

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 2 kişi daha hayatını kaybetti | Video

06.10.2024 | 08:34

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Hizbullah ise İsrail'in Lübnan’a yönelik kara harekâtının başlamasından bu yana en az 25 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'a 20 km uzaklıktaki Jiyeh'i bombalaması sonucu 2 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. 18 kişinin ise yaralandığı kaydedilirken, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in bu hafta başında Güney Lübnan'a kara harekâtı başlatmasından bu yana en az 25 İsrail askerininin öldürüldüğü belirtildi. İsrail ordusu şu ana kadar 9 askerinin öldürüldüğünü doğrularken, 250 Hizbullah savaşçısının öldürüldüğü iddia edildi.

HİZBULLAH İSRAİL ÜSSÜNÜ VURDUĞUNU AÇIKLADI
İsrail'in Taberiye Gölü yakınlarındaki Samson askeri üssüne insansız hava araçları ile saldırı düzenlendiğini açıklayan Hizbullah, Samson üssünü "komuta merkezi ve bölgesel teçhizat birimi" olarak tanımladı. Saldırıda İsrail askerlerinin bulunduğu birimlerin hedef alındığı kaydedilirken, insansız hava araçlarının hedeflerini "isabetle" vurduğu belirtildi. İsrail ordusu ise Kiryat Shmona bölgesine Lübnan topraklarından yaklaşık 30 füze fırlatıldığını belirterek, füzelerin bazılarının engellendiğini duyurdu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Netanyahu’dan İran’a misilleme açıklaması: İsrail’in saldırılara karşılık verme hakkı vardır ve bunu yapacağız | Video 03:05
Netanyahu’dan İran’a misilleme açıklaması: "İsrail'in saldırılara karşılık verme hakkı vardır ve bunu yapacağız” | Video 06.10.2024 | 08:35
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 2 kişi daha hayatını kaybetti | Video 01:47
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 2 kişi daha hayatını kaybetti | Video 06.10.2024 | 08:34
Dünya Gazze için ayakta 16:15
Dünya Gazze için ayakta 05.10.2024 | 16:49
Dans ederken alt geçitten düşerek ölen sosyal medya Tik Tok fenomeni kamerada 00:31
Dans ederken alt geçitten düşerek ölen sosyal medya Tik Tok fenomeni kamerada 04.10.2024 | 14:15
Ali Hamaney’den Cuma hutbesinde İsrail karşı birlik açıklaması 21:10
Ali Hamaney'den Cuma hutbesinde İsrail karşı birlik açıklaması 04.10.2024 | 11:49
İsrail güçleri Beyrut’u art arda vurmaya devam ediyor 01:13
İsrail güçleri Beyrut'u art arda vurmaya devam ediyor 04.10.2024 | 11:04
Husiler’den İngiliz petrol tankerine saldırı 01:09
Husiler'den İngiliz petrol tankerine saldırı 04.10.2024 | 08:31
İran’ın vurduğu İsrail hava üssünde ağır hasar 04:18
İran'ın vurduğu İsrail hava üssünde ağır hasar 03.10.2024 | 14:27
İsrail Lübnan’daki sağlık merkezini vurdu 08:09
İsrail Lübnan'daki sağlık merkezini vurdu 03.10.2024 | 11:30
İsrail, Beyrut’un merkezini vurdu: 6 ölü, 7 yaralı 00:15
İsrail, Beyrut'un merkezini vurdu: 6 ölü, 7 yaralı 03.10.2024 | 10:38
Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah ateşkesi kabul etmişti 01:05
Lübnan Dışişleri Bakanı: "Nasrallah ateşkesi kabul etmişti" 03.10.2024 | 10:28
Beyrut’ta yaşayan Mardinli canlı yayında böyle seslendi: Korkmuyoruz! Biz Türk’üz 03:22
Beyrut'ta yaşayan Mardinli canlı yayında böyle seslendi: Korkmuyoruz! Biz Türk'üz 03.10.2024 | 09:09
Lübnan’da sıcak çatışma anı kamerada: Hizbullah İsrail’e ağır darbe indirildi! 03:11
Lübnan’da sıcak çatışma anı kamerada: Hizbullah İsrail’e ağır darbe indirildi! 02.10.2024 | 18:00
Tel Aviv’de İran füzelerinin düştüğü noktadan canlı yayın! 08:28
Tel Aviv'de İran füzelerinin düştüğü noktadan canlı yayın! 02.10.2024 | 10:47
İran’dan İsrail’e füze saldırısı kamerada 03:49
İran'dan İsrail'e füze saldırısı kamerada 02.10.2024 | 08:53
İngiltere’de bariyerleri aşan TIR köprüden düştü 00:21
İngiltere’de bariyerleri aşan TIR köprüden düştü 01.10.2024 | 13:46
İsrail güçlerinin Lübnan’ı işgal girişimi kamerada 07:48
İsrail güçlerinin Lübnan'ı işgal girişimi kamerada 01.10.2024 | 13:16
Hizbullah güçlerinin Tel Aviv şehrine düzenlediği roket saldırısı kamerada 02:17
Hizbullah güçlerinin Tel Aviv şehrine düzenlediği roket saldırısı kamerada 01.10.2024 | 11:32
BM: Lübnan’dan Suriye’ye göç edenlerin sayısı 100 bine ulaştı | Video 02:29
BM: “Lübnan’dan Suriye'ye göç edenlerin sayısı 100 bine ulaştı” | Video 30.09.2024 | 16:14
İsrail’in Hizbullah komutanlarına suikastları ne anlama geliyor? Hedefte şimdi kim var? | Video 11:14
İsrail'in Hizbullah komutanlarına suikastları ne anlama geliyor? Hedefte şimdi kim var? | Video 30.09.2024 | 10:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA