İşte toplumları yıkmak için tasarlanan plan! Eski KGB ajanından şok itiraflar: Ahlaki olarak böyle çökertiyorlar… | Video
Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servisi KGB'nin eski ajanlarından Yuri Bezmenov'un yıllar önce yaptığı bir konuşma yeniden gündeme oturdu. Üst aklın, toplumları içten içe çökertmek için hazırladıkları planı anlatan Bezmenov, ahlaki çöküş nasıl ince ince işlendiğini ayrıntılarıyla anlattı.
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