İsviçre'de binlerce kişi İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti: Recep Tayyip Erdoğan sesleri
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İsrail'in Mescid-i Aksa'da, Doğu Kudüs'te ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları, İsviçre'nin Cenevre ve Zürih kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi.