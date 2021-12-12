Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:24
İtalya’da doğal gaz patlaması: 2 ölü | Video 12.12.2021 | 11:15
03:27
Avusturya’da Covid-19 kısıtlamalarına karşı protestolar devam ediyor | Video 12.12.2021 | 08:39
01:01
01:01
ABD'de hortum ve kasırga felaketi: En az 50 ölü! 11.12.2021 | 13:32
00:30
05:20
Babalık davası nedeniyle ünlü tekstilcinin mezarı açılacak | Video 10.12.2021 | 13:17
00:22
Rus savaş uçaklarından Fransız savaş uçaklarına yakın takip | Video 10.12.2021 | 13:17
00:37
Meksika’da göçmenleri taşıyan kamyon kaza yaptı: 54 ölü, 115 yaralı! | Video 10.12.2021 | 10:00
00:53
02:38
04:22
Lyon’da ışık festivali hayran bıraktı | Video 09.12.2021 | 16:18
00:27
Almanya'da cami otoparkında araç kundaklandı | Video 09.12.2021 | 14:59
01:50
Rusya'da dondurma fabrikasında yangın | Video 09.12.2021 | 12:45
01:22
İspanya'nın kuzeyi kar yağışına teslim | Video 09.12.2021 | 13:36
01:50
Rusya'da dondurma fabrikasında yangın | Video 09.12.2021 | 13:12
00:54
Arabasıyla Niagara Şelalesi'ne düşen kadın hayatını kaybetti | Video 09.12.2021 | 12:57
06:33
İngiltere'de Omicron mutasyonuna karşı B Planı | Video 09.12.2021 | 08:54
00:36
00:11
Karadeniz'e düşen göktaşı Soçi'den görüntülendi | Video 08.12.2021 | 13:30
02:46
Japon milyarder Maezawa'nın uzay yolculuğu başladı | Video 08.12.2021 | 13:06
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki bir kasabada meydana gelen doğal gaz patlamasında 4 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü. İki kişinin de kurtarıldığı enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Agrigento kentine bağlı Ravanusa kasabasında gece saatlerinde 4 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama nedeniyle yangın çıkan binanın çökmesi sonucu binada yaşayanlar enkaz altında kaldı. Yangının itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldüğü belirtildi. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 2 kadın enkaz altından kurtarılırken, bir erkek ve bir kadının da cansız bedenine ulaşıldı. Enkazda arama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, kaç kişinin enkaz altında olduğu ise bilinmiyor. Öte yandan patlama nedeniyle çevredeki 2 binada hasar meydana geldiği ifade edildi.