İtalya’da yangın söndürme uçağı düştü: 2 ölü | Video

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İtalya’da Canadair CL-415 tipi yangın söndürme uçağı dağlık bölgede alevlere müdahale ettiği sırada düştü. Kazada iki pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.