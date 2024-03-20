Japonya açıklarında kimyasal madde yüklü tanker alabora oldu | Video 20.03.2024 | 11:15 Güney Kore bandıralı kimyasal madde taşıyan tanker Japonya'nın batı kıyısı açıklarında alabora oldu, kayıp 3 kişi aranıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Japonya Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre şiddetli fırtına nedeniyle Japonya'nın batısındaki Shimonoseki şehri açıklarına demirleyen Güney Kore bandıralı "Keoyoung Sun" adlı kimyasal madde yüklü tanker, yerel saatle 07.05'te yardım çağrısında bulundu. Bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edilirken, 870 tonluk tanker alabora oldu. 8'i Endonezyalı, 2'si Güney Koreli, 1'i Çinli olmak üzere toplam 11 kişilik mürettebattan 8'i kurtarıldı. Kayıp 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor.