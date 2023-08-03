Video Dünya Japonya’da Khanun Tayfunu'nda ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video
Japonya’da Khanun Tayfunu'nda ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video

Japonya’da Khanun Tayfunu'nda ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video

03.08.2023 | 10:41

Japonya’da etkili olan Khanun Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken 60 kişinin yaralandığı açıklandı.

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Japonya'nın Okinawa eyaleti ve çevresinde etkili olan Khanun Tayfunu sürüyor. Eyalette, şiddetli rüzgarların neden olduğu elektrik kesintisi sırasında mum yakmaya çalışan 89 yaşındaki Okinawa sakini, evinde çıkan yangında yaşamını yitirirken, tayfun nedeniyle yaralı sayısı 60'a yükseldi. Bugün öğle saatleri itibarıyla Okinawa eyaletindeki 154 bin 650, Kagoshima eyaletindeki 6 bin 550 hanede elektrik kesintilerinin sürdüğü, Naha şehrindeki 260 trafik ışığının kullanım dışı kaldığı kaydedildi. Öte yandan bugün de Okinawa eyaletinden gerçekleştirilmesi planlanan 314 uçuşun iptal edildiği açıklandı. Tayfun kaynaklı şiddetli yağışlar Okinawa eyaletindeki birçok bölgede sele neden olurken, rüzgarların araçları devirdiği ve ağaçları yerinden söktüğü görüldü. Ayrıca bölgedeki bazı yapılarda maddi hasar oluştu.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Khanun Tayfunu'nun bugün Miyako Adası'nın 210 kilometre kuzeyinde deniz üzerinde batı-kuzeybatı yönünde ilerlediğini duyururken, yetkililer şiddetli yağış ve rüzgarlar ile kıyı kesimlerde görülebilecek yüksek dalgalara karşı tedbirli olma çağrısında bulundu.

HAYATI FELÇ ETMİŞTİ
Japonya'nın Okinawa eyaleti ve çevresinde 3 gündür etkili olan Khanun Tayfunu bölgede şiddetli yağışlara ve rüzgarlara neden olmuş, uçan garaj çatısının altında kalan 90 yaşındaki bir Okinawa sakininin yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yüzlerce uçuş iptal edilirken feribot seferleri askıya alınmış, yaşanan elektrik kesintilerinden binlerce kişi etkilenirken, yaklaşık 700 bin kişiye tahliye çağrısı yapılmıştı.

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