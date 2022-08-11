Video Dünya Japonya’daki tarihi çarşıda yangın | Video
Japonya’daki tarihi çarşıda yangın | Video

Japonya’daki tarihi çarşıda yangın | Video

11.08.2022 | 09:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü | Video 00:17
ABD’de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü | Video 11.08.2022 | 09:45
Japonya’daki tarihi çarşıda yangın | Video 02:18
Japonya’daki tarihi çarşıda yangın | Video 11.08.2022 | 09:30
Meksika’da selde mahsur kalan kadın ve çocuk kurtarıldı | Video 03:23
Meksika’da selde mahsur kalan kadın ve çocuk kurtarıldı | Video 11.08.2022 | 08:57
Fransa’da nehirde mahsur kalan balinaya ötenazi | Video 00:29
Fransa'da nehirde mahsur kalan balinaya ötenazi | Video 10.08.2022 | 15:37
Zelenskiy: Rusya- Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım’ın kurtuluşuyla son bulmalı | Video 05:10
Zelenskiy: "Rusya- Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım'ın kurtuluşuyla son bulmalı" | Video 10.08.2022 | 14:12
Fransa’nın güneybatısında orman yangını: 6 bin hektar alan kül oldu | Video 01:18
Fransa’nın güneybatısında orman yangını: 6 bin hektar alan kül oldu | Video 10.08.2022 | 14:12
Küba’da petrol tesisindeki yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı | video 01:26
Küba’da petrol tesisindeki yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı | video 10.08.2022 | 11:45
Japonya’da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü | Video 01:24
Japonya'da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü | Video 10.08.2022 | 09:50
Yunanistan’ın Semadirek Adası’nda orman yangını | Video 02:15
Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda orman yangını | Video 09.08.2022 | 14:42
Güney Kore şiddetli yağışlara teslim | Video 02:12
Güney Kore şiddetli yağışlara teslim | Video 09.08.2022 | 13:21
Japonya’da şiddetli yağışlar sürüyor: 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı | Video 02:44
Japonya’da şiddetli yağışlar sürüyor: 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı | Video 09.08.2022 | 13:22
Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar | Video 00:47
Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar | Video 09.08.2022 | 13:22
Joe Biden’ın ceketle imtihanı kamerada | Video 02:13
Joe Biden'ın ceketle imtihanı kamerada | Video 09.08.2022 | 11:51
Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 4 asker öldü | Video 00:35
Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 4 asker öldü | Video 09.08.2022 | 10:17
SON DAKİKA! FBI’dan Trump’ın evine şok baskın! ABD tarihinde bir ilk | Video 11:26
SON DAKİKA! FBI'dan Trump'ın evine şok baskın! ABD tarihinde bir ilk | Video 09.08.2022 | 09:17
ABD’de şiddetli rüzgar şemsiyeleri okyanusa uçurdu | Video 00:14
ABD'de şiddetli rüzgar şemsiyeleri okyanusa uçurdu | Video 08.08.2022 | 15:32
Irak’ta mühimmat deposunda patlama | Video 00:43
Irak’ta mühimmat deposunda patlama | Video 08.08.2022 | 12:11
Irak’ta mühimmat deposunda patlama: 7 ölü | Video 00:43
Irak’ta mühimmat deposunda patlama: 7 ölü | Video 08.08.2022 | 12:00
Hindistan’daki Khatu Shyam Tapınağı’nda izdiham | Video 00:53
Hindistan’daki Khatu Shyam Tapınağı'nda izdiham | Video 08.08.2022 | 11:19
Roger Waters Rusya Ukrayna savaşı ve Çin Tayvan krizi hakkında konuştu: ABD savaşa benzin döküyor... | Video 02:16
Roger Waters Rusya Ukrayna savaşı ve Çin Tayvan krizi hakkında konuştu: "ABD savaşa benzin döküyor..." | Video 08.08.2022 | 11:05

Japonya’nın Kitakyushu şehrinde tarihi çarşıda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Japonya'nın Fukuoka eyaletindeki Kitakyushu kentinde tarihi çarşıda yangın çıktı. Polis ve itfaiye ekiplerine dün Tanga İchiba adlı alışveriş kompleksindeki bir işletmenin mutfağında yangın çıktığı ihbarı yapıldı. Kısa sürede bölgeye ulaşan 40 itfaiye aracı ve onlarca personel alevleri kontrol altına almak için seferber oldu. Bölgedeki bir sinema salonuna da sıçrayan alevler yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. 100 yıllık çarşının 2 bin metrekarelik bölümünün yangında kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Kitakyushu şehrindeki "Tanga İchiba" adlı çarşıda geçtiğimiz nisan ayında da yangın çıkmış ve 42 iş yeri kullanılamaz hale gelmişti. Yangının gece saatlerinde çıkması nedeniyle can kaybı yaşanmamıştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA