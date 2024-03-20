Japonya’daki volkan sualtından yüzeye duman püskürtmeye başladı | Video
Japonya’da zaman içinde su altında kalan volkan, aktif hale gelerek yüzeye doğru duman püskürtmeye başladı.
Japonya Sahil Güvenlik yetkilileri, havadan gözlem sonucunda Büyük Okyanus'ta bulunan Iwo Jima Adası kıyısındaki volkanın 16 Mart'ta aktif hale gelerek yüzeye doğru duman püskürttüğünü açıkladı. Havadan görüntülenen volkanın çevredeki gemi ve deniz taşıtları için tehlike oluşturabileceğine dikkat çeken yetkililer, uyarıda bulundu. Yetkililer, adanın geçen yılki volkan patlamasıyla oluştuğunu ancak zaman içinde erozyon sebebiyle su altında kaldığını ve giderek su yüzeyinden kaybolduğunu ifade etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
Japonya’daki volkan sualtından yüzeye duman püskürtmeye başladı | Video 20.03.2024 | 13:49
01:04
Pakistan'da madende patlama: 12 ölü | Video 20.03.2024 | 11:15
00:42
Japonya açıklarında kimyasal madde yüklü tanker alabora oldu | Video 20.03.2024 | 11:15
00:27
08:34
00:23
Tayland'da define avcısı göçük altında kalarak öldü | Video 19.03.2024 | 13:48
00:18
Rusya’da altın madeninde 13 işçi mahsur kaldı | Video 19.03.2024 | 10:57
00:36
00:51
01:56
İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne saldırdı! Ölü ve yaralılar var | Video 18.03.2024 | 08:57
01:29
İzlanda'da aralık ayından bu yana 4. yanardağ patlaması | Video 17.03.2024 | 13:58
01:39
Gazze’de can kaybı 31 bin 645’e yükseldi | Video 17.03.2024 | 12:24
00:45
Çin’de orman yangını: 3 bin 400 kişi tahliye edildi | Video 17.03.2024 | 12:24
00:10
Ukrayna, Rusya'nın Belgorod kentini vurdu: 2 ölü | Video 16.03.2024 | 14:41
00:14
Ukrayna, Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu | Video 16.03.2024 | 11:46
02:37
03:38
ABD’yi fırtına ve hortum vurdu: 2 ölü | Video 15.03.2024 | 15:39
03:38
ABD’yi fırtına ve hortum vurdu: 2 ölü | Video 15.03.2024 | 15:31
02:21
Şili’deki orman yangınında 2 kişi öldü, 20 ev kül oldu | Video 15.03.2024 | 12:55