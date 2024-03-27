Kazakistan’da tren kazası: 8 vagon raydan çıktı | Video 27.03.2024 | 16:01 Kazakistan’ın Aktöbe bölgesinde meydana gelen tren kazasında 8 vagon raydan çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kazakistan'ın batısındaki Aktöbe bölgesindeki Şalkar-Zhem demiryolu hattında 58 vagondan oluşan bir yük tren raydan çıktı. Kazakistan Demiryolu Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, 8 vagonun raydan çıktığı belirtildi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olay yerinde onarım çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Kazanın nedeninin araştırılması için özel komisyon kurulduğu kaydedildi.