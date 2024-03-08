Kosova'daki Mamuşa Merkez Camii yangında büyük hasar gördü | Video
Kosova’nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa’daki Mamuşa Merkez Camii'nde çıkan yangında büyük hasar meydana geldi.
Mamuşa Belediyesi Başkanı Abdülhadi Krasniç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilinmeyen bir nedenle Mamuşa Merkez Camimizde yangın çıktı. Mamuşa'mıza geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda eskisinden daha güzel bir şekilde elden geçirilecektir. Mamuşa'mıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
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