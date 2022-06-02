Video Dünya Kraliçe II. Elizabeth'in “Platin Jübilesi” kutlamaları başladı! İşte ilk kareler | Video
Kraliçe II. Elizabeth'in “Platin Jübilesi” kutlamaları başladı! İşte ilk kareler | Video

Kraliçe II. Elizabeth'in “Platin Jübilesi” kutlamaları başladı! İşte ilk kareler | Video

02.06.2022 | 18:47

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümüne özel düzenlenen Platin Jübile kutlamaları, başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nda askeri geçit töreni ile başladı.

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