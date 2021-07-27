Macron, boynuna asılan çiçekler yüzünden alay konusu oldu | Video
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız Polinezyası'na ziyarette bulundu. Büyük Okyanus'taki sömürgeleştirilen Fransız Polinezyası'nda resmi tören ve yöresel danslarla karşılanan Macron, boynuna asılan çiçekler yüzünden alay konusu oldu.