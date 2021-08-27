Mekke'de Kabe'nin yakınındaki saat kulesine yıldırım düşme anı kamerada!
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Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Kabe'nin yakınında bulunan Mekke Saat Kulesi’ne yıldırım düştü.
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinin farklı bölgelerinde bu akşam meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, Mekke Saat Kulesi'ne yıldırım düştü. Kuleye düşen yıldırım geceyi gündüze çevirdi. Göle dönen yollarda ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti.