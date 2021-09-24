Video Dünya Mescid-i Aksa'da 50 bin Filistinli cuma namazını kıldı | Video

Mescid-i Aksa'da 50 bin Filistinli cuma namazını kıldı | Video

Mescid-i Aksa'da 50 bin Filistinli cuma namazını kıldı | Video
24.09.2021 | 15:55

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İşgal altındaki Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'da Cuma namazını 50 bin Filistinli birlikte kıldı.

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İşgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinliler, cuma namazını kılmak için sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail güçlerinin sıkı önlemlerine rağmen binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Mescid-i Aksa'nın avlularında ve önünde toplanan yaklaşık 50 bin Filistinlinin cuma namazını birlikte kıldığı belirtildi.

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