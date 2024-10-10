Video Dünya Milton Kasırgası Florida kıyılarına ulaştı: Olağanüstü hal ilan edildi | Video
Milton Kasırgası Florida kıyılarına ulaştı: Olağanüstü hal ilan edildi | Video

Milton Kasırgası Florida kıyılarına ulaştı: Olağanüstü hal ilan edildi | Video

10.10.2024 | 08:51

Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Milton Kasırgası'nın çarşamba akşamı Kategori 3 şiddetinde bir fırtına olarak Florida'nın Siesta Key yakınlarında karaya çıktığını duyurdu. Akşam saat 8.30 sularında bölgeye ulaşan kasırganın, Florida'nın batı-orta kıyılarını vurarak büyük bir yıkıma neden olabilecek kapasitede olduğu belirtildi. Kasırganın karaya ulaştığı an itibarıyla maksimum sürekli rüzgar hızı saatte 190 km olarak kaydedildi ve kasırganın doğu-kuzeydoğu yönünde saatte 24 km hızla ilerlediği bildirildi.

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Kasırganın merkezinden 56 km uzaklığa kadar kasırga kuvvetindeki rüzgarlar etkili olurken, tropikal fırtına kuvvetindeki rüzgarlar özellikle kuzey yönünde 400 km uzaklığa kadar yayıldı. Meteorologlar, bu güçlü rüzgarların Tampa Körfezi bölgesi de dahil olmak üzere eyaletin geniş bir alanını etkilemesini bekliyor. Rüzgarlar çarşamba akşamından perşembe sabahına kadar devam ederek bölgedeki yaşamı olumsuz etkileyecek. Milton kategori 3 kuvvetinde karaya çıktıktan iki saatten kısa bir süre sonra Kategori 2 fırtınaya indirildi. Florida kıyılarında 1,3 milyondan fazla ev ve iş yerinin elektriğini kesti.

OLAĞANÜSTÜ HAL VE BAŞKANLIK AFET İLANI
Florida Valisi Ron DeSantis, kasırganın tehdit oluşturduğu 51 ilçe için olağanüstü hal ilan ederken, Başkan Joe Biden, Milton Kasırgası'nın neden olabileceği zararlara karşı önceden tedbir almak amacıyla federal bir afet ilanını onayladı. Bu karar, eyaletin kasırgaya hazırlık ve toparlanma sürecinde gerekli tüm yardımların sağlanmasına olanak tanıyacak.

GÖZLEMLER VE UYARILAR: KASIRGA VE FIRTINA DALGALANMASI
NHC'nin yayınladığı uyarılara göre, Florida'nın batı kıyısındaki Flamingo'dan Yankeetown'a kadar olan bölgeler ve Charlotte Limanı, Tampa Körfezi, St. Johns Nehri dahil olmak üzere geniş bir alan fırtına dalgası riski altında. Ayrıca, Florida'nın doğu kıyısında St. Lucie/Martin County Line'dan Ponte Vedra Beach'e kadar uzanan bölgelere kasırga uyarısı verilmiş durumda. Uyarı bölgelerinde çarşamba gününün sonlarından itibaren kasırga koşullarının beklenmesi gerektiği açıklandı.

ZORUNLU TAHLİYELER VE HAZIRLIKLAR
Kasırganın şiddetli rüzgarları ve potansiyel olarak ölümcül fırtına dalgaları nedeniyle Tampa Körfezi ve çevresindeki birçok bölgede zorunlu tahliyeler başlatıldı. Yetkililer, kasırganın neden olacağı su baskınları ve yıkıcı rüzgarlar nedeniyle bölgedeki halkın güvenli bölgelere tahliye edilmesini hızlandırdı. Tahliye emirlerine uymayanların büyük bir tehlike altında olabileceği konusunda uyarılar yapıldı. Tahliyeler kapsamında evlerinde güvende olmayacağını düşünen Florida sakinleri en yakındaki barınaklarda yer bulabilmek için sıraya girdi. Çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu barınakların çoğunluğunun okul binaları olduğu görüldü.

FIRTINA DALGALANMASI VE SEL RİSKLERİ
NHC'nin tahminlerine göre, Milton Kasırgası'nın getirdiği fırtına dalgalanması ve yükselen deniz suları, Florida'nın birçok kıyı bölgesinde hayatı tehdit eden su baskınlarına neden olacak. Meteorologlar, kasırganın merkezinden yaklaşık 30-40 km güneydeki alanların en ağır darbeyi alabileceğini belirtti. Milton'ın karaya çıkış yerinin, kasırganın neden olacağı hasarın derecesini doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor.

YAĞIŞ TAHMİNLERİ: ŞİDDETLİ YAĞMURLAR VE SELLER BEKLENİYOR
Florida'nın batı kıyısındaki Tampa, Sarasota, Fort Myers gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde şiddetli yağışlar, ani sel ve kentsel sel riskiyle birlikte, orta ve büyük nehirlerde taşkınlara yol açma potansiyeline sahip. Yetkililer, sel riskinin felaket düzeyde olabileceği konusunda halkı uyararak gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.

HAZIRLIKLAR YOĞUNLAŞTIRILDI: GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Florida yetkilileri, kasırgaya karşı hazırlıkları hızlandırmak amacıyla birçok bölgedeki okul ve iş yerlerinin kapalı kalacağını duyurdu. Tahliye merkezleri kurulmuş durumda ve halkın bu merkezlere yönlendirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Güvenlik ve acil durum ekipleri, olası kurtarma ve tahliye operasyonları için tam kapasiteyle hazır durumda bekliyor.

KASIRGANIN İLERLEMESİ VE GELECEKTEKİ RİSKLER
NHC'nin tahminlerine göre, Milton Kasırgası'nın Florida'nın batı kıyısında geniş çapta yıkıcı etkiler yaratması bekleniyor. Kasırganın gücü nedeniyle elektrik kesintileri, altyapı hasarları ve büyük ölçekli tahliye operasyonları olası senaryolar arasında yer alıyor. Yetkililer, halkı kasırganın geçişi sırasında iç mekânlarda kalmaya ve güvenlik önlemlerine uymaya çağırıyor.

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