Video Dünya Moldova'dan Türkiye'ye 55 personel ve 12 araçtan oluşan kurtarma ekibi | Video
Moldova'dan Türkiye'ye 55 personel ve 12 araçtan oluşan kurtarma ekibi | Video

Moldova'dan Türkiye'ye 55 personel ve 12 araçtan oluşan kurtarma ekibi | Video

07.02.2023 | 14:30

Moldova Cumhurbaşkanı Başkanı Maia Sandu, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle Türkiye'ye 55 personel ve 12 araçtan oluşan kurtarma ekibi gönderildiğini duyurdu.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından dünyadan Türkiye'ye destek yağıyor. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, arama-kurtarma çalışmalarına katılmaları için Moldova İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Genel Müfettişliğine bağlı 55 personel ve 12 araçtan oluşan ekibin Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Sandu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Moldova, bu zor günlerde Türkiye ile dayanışma içerisindedir. Moldova'nın 55 kurtarma personeli depremden etkilenen bölgelere yardım için gidiyor. Mümkün olduğunca daha çok hayatı kurtarmak için güçlerimizi birleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı. Sandu, depremde yaşamını yitirenlere de başsağlığı dileyerek, "Bu felaketten etkilenen ailelere başsağlığı diliyor, halkı felaketin pençesinden kurtarmak için mücadele eden herkese güç, cesaret ve umut diliyorum" dedi.

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