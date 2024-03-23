Video Dünya Moskova'daki saldırıda teröristlerin kullandıkları silahlar kamerada
Moskova'daki saldırıda teröristlerin kullandıkları silahlar kamerada

Moskova'daki saldırıda teröristlerin kullandıkları silahlar kamerada

23.03.2024 | 14:25

Rusya Soruşturma Komitesi, Crocus Belediye Binası'nda düzenlenen konsere gerçekleştirilen saldırıda olay yerindeki tüm silah ve mühimmatın da yer aldığı görüntüleri yayınladı.

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Rusya'nın Moskova bölgesindeki Crocus Belediye Binası'nda düzenlenen konsere gerçekleştirilen saldırıda 93 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi dahil 11 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Olayın ardından soruşturma başlatan Rusya Soruşturma Komitesi müfettişleri, kriminologlar ve uzmanların yanı sıra İçişleri Bakanlığı ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) operasyonel birimleriyle birlikte yürütülen soruşturma faaliyetlerini sürdürüyor. Rusya Soruşturma Komitesi, olay yerindeki tüm silah ve mühimmata el koydu. Olaya ilişkin ilk görüntüleri yayınlayan Rusya Soruşturma Komitesi, elde edilen delillerde genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğünü ve tüm kamera görüntülerine de el konulduğunu açıkladı.


Saldırganlar Ukrayna sınırında yakalandı
Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planlayan saldırganların sınırdaki Bryansk bölgesinde gözaltına alındığını duyurdu. Rusya İstihbarat Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada ise geçişi kolaylaştırmak ve koruma sağlamak için sınırın Ukrayna tarafında bir kişinin saldırganları beklediği ifade edildi. Açıklamada, "Kaçmaya çalışan teröristler Rusya-Ukrayna sınırına doğru ilerliyordu, sınırı geçmeyi planlıyorlardı ve Ukrayna tarafında temasları vardı" denildi.


Çin'den açıklama
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yaşananlar karşısında şoke olduklarını ifade ederek, Rusya'nın güvenliği sağlama çabalarına kesin destek verdiğini söyledi. Jinping, "Çin hükümeti ve halkı adına hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. Çin devlet başkanı açıklamasında, Pekin'in terörizmin tüm şekillerine karşı olduğu ve terör saldırılarını kınadığını bildirdi.


Afganistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da gerçekleştirilen ve DAEŞ tarafından üstlenilen son terör saldırısını şiddetle kınıyor" ifadelerini kullandı.


Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming ise, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a mesaj göndererek, "Bu insanlık dışı terör eyleminin yanı sıra terörizmin her türlü biçim ve tezahürünü şiddetle kınıyoruz. Bu üzücü ve zor zamanda Rus halkıyla dayanışma içindeyiz" dedi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yayınladığı kınama mesajında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

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