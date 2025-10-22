Video Dünya Motoru duran pervaneli uçak, ABD’de sahile acil iniş yaptı | Video
Motoru duran pervaneli uçak, ABD’de sahile acil iniş yaptı | Video

Motoru duran pervaneli uçak, ABD’de sahile acil iniş yaptı | Video

22.10.2025 | 08:37

ABD’nin California eyaletine bağlı San Diego şehri semalarında motoru duran Cessna 170 tipi pervaneli uçak Mission Beach sahiline acil iniş yaptı.

ABD'nin California eyaletinde facianın eşiğinden dönüldü. San Diego şehri semalarında motoru duran Cessna 170 tipi pervaneli uçak Mission Beach sahiline acil iniş yaptı. Sen Diego İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada, olayın 11:45 sıralarında meydana geldiği belirtilerek, uçaktaki 2 kişiden ve sahilde bulunan bölge sakinlerinden yaralanan kimsenin olmadığı ifade edildi.

PİLOT: "AZ İNSAN OLAN BOŞ BİR ALAN BULDUM"
Uçağın pilotu Victor Schneider ise, 1953 model uçağa 23 yıldır sahip olduğunu ve ilk kez sorun yaşadığını belirterek, "Kızımla birlikte uçarken motor aniden durdu. Sahilde iniş yapabileceğim, gelgit nedeniyle sertleşen bir zemin aradım" açıklamasında bulundu. Sahile acil iniş yapma kararı aldıktan sonra tek endişesinin kimseye zarar vermemek olduğunu aktaran Schneider, "Çok az insanın olduğu, gerçekten çok iyi bir boş alan buldum ve acil iniş gerçekleştirdim" dedi. Uçağın çevredekilerin şaşkın bakışları arasında sahile indiği anlar ise amatör kameralara yansıdı.
