Motoru duran pervaneli uçak, ABD’de sahile acil iniş yaptı | Video
22.10.2025 | 08:37
ABD’nin California eyaletine bağlı San Diego şehri semalarında motoru duran Cessna 170 tipi pervaneli uçak Mission Beach sahiline acil iniş yaptı.
PİLOT: "AZ İNSAN OLAN BOŞ BİR ALAN BULDUM"
Uçağın pilotu Victor Schneider ise, 1953 model uçağa 23 yıldır sahip olduğunu ve ilk kez sorun yaşadığını belirterek, "Kızımla birlikte uçarken motor aniden durdu. Sahilde iniş yapabileceğim, gelgit nedeniyle sertleşen bir zemin aradım" açıklamasında bulundu. Sahile acil iniş yapma kararı aldıktan sonra tek endişesinin kimseye zarar vermemek olduğunu aktaran Schneider, "Çok az insanın olduğu, gerçekten çok iyi bir boş alan buldum ve acil iniş gerçekleştirdim" dedi. Uçağın çevredekilerin şaşkın bakışları arasında sahile indiği anlar ise amatör kameralara yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
Motoru duran pervaneli uçak, ABD’de sahile acil iniş yaptı | Video 22.10.2025 | 08:37
02:38
ABD Başkan Yardımcısı Vance İsrail'de | Video 21.10.2025 | 15:35
02:10
Gazze'de ateşkes ilan edilmesinden bu yana 87 kişi hayatını kaybetti | Video 21.10.2025 | 14:33
02:09
Letonya merkezli siber suç şebekesine uluslararası polis operasyonu | Video 21.10.2025 | 09:23
03:11
00:19
00:26
Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nde soygun! 9 parça mücevher çalındı | Video 19.10.2025 | 15:03
02:41
Ukrayna, Rusya'da gaz tesisine saldırdı | Video 19.10.2025 | 15:02
00:30
00:51
Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı | Video 18.10.2025 | 16:47
00:41
01:11
Romanya'da apartmanda patlama: 3 ölü, 13 yaralı | Video 17.10.2025 | 14:06
00:25
Suriye’de bombalı saldırı: 4 asker öldü, 9 asker yaralı | Video 16.10.2025 | 15:25
00:14
Pakistan'da kamyon şarampole yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı | Video 16.10.2025 | 12:36
01:44
Trump, CIA'ye Venezuela'da operasyon yetkisi verdiğini doğruladı | Video 16.10.2025 | 11:46
07:21
İsrail işgali altındaki El Halil'de Türkiye sevgisi | Video 16.10.2025 | 11:38
00:35
İsrail 2 esirin daha cenazesini teslim aldı | Video 16.10.2025 | 09:18
02:29
Bangladeş’te tekstil fabrikasında yangın: 16 ölü | Video 15.10.2025 | 13:21
04:39
El Halil'de Yahudi tacizi Filistinlileri "kafes" altında yaşatıyor | Video 15.10.2025 | 13:21
01:08
Endonezya'da yanardağ patladı: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı | Video 15.10.2025 | 13:21