Video Dünya New York’ta siyahi adamdan Asyalı kadına sert yumruk | Video

New York’ta siyahi adamdan Asyalı kadına sert yumruk | Video

New York’ta siyahi adamdan Asyalı kadına sert yumruk | Video
03.06.2021 | 10:56

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ABD’de caddede yürüdüğü sırada siyahi ve evsiz bir adam, Asyalı kadına güpegündüz yumrukla saldırdı. Asyalı kadının önce sarsılıp daha sonra bayıldığı görüldü. Görüntüler büyük tepki çekti.

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ABD'nin New York kentinde pazartesi günü yaşanan olayda Çin mahallesi Chinatown'da siyahi Alexander Wright, 55 yaşındaki Asyalı kadını yumrukladı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Asyalı kadının cadde üzerinde ilerlediği sırada karşı yönden gelen Wright'ın ani saldırısına uğradığı görülüyor. Yüzün tam ortası aldığı yumruk darbesi ile önce sersemleyen kadın daha sonra bir anda yere yığılıyor. Bayılan kadına müdahale etmek isteyenleri de engelleyen Wright'ın olay yerinden uzaklaşmasının ardından çevrede bulunan kadına yardıma koşuyor. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun stabil olduğu açıklandı.

New York Eyalet Meclis Üyesi Yuh-Line Niou'nun sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüler kısa sürede tepki topladı. Görüntülerin ardından Wright gözaltına alındı. 48 yaşındaki Wright, nefret suçu işlemek ve saldırı suçlamasıyla karşı karşıya.

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