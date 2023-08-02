Nijer'de darbe: Fransa, vatandaşlarını tahliye etti | Video
Fransa ve İtalya, Nijer’de gerçekleşen darbenin ardından vatandaşlarını tahliye etti. İtalya Savunma Bakanlığı, 99 yolcunun ülkeye geldiğini duyurdu. Fransız medyası ise vatandaşları taşıyan üç uçaktan ilkinin Paris’e ulaştığını duyurdu.
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