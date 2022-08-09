Video Dünya Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 4 asker öldü | Video
Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 4 asker öldü | Video

Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 4 asker öldü | Video

09.08.2022 | 10:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 4 asker öldü | Video 00:35
Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 4 asker öldü | Video 09.08.2022 | 10:17
SON DAKİKA! FBI’dan Trump’ın evine şok baskın! ABD tarihinde bir ilk | Video 11:26
SON DAKİKA! FBI'dan Trump'ın evine şok baskın! ABD tarihinde bir ilk | Video 09.08.2022 | 09:17
ABD’de şiddetli rüzgar şemsiyeleri okyanusa uçurdu | Video 00:14
ABD'de şiddetli rüzgar şemsiyeleri okyanusa uçurdu | Video 08.08.2022 | 15:32
Irak’ta mühimmat deposunda patlama | Video 00:43
Irak’ta mühimmat deposunda patlama | Video 08.08.2022 | 12:11
Irak’ta mühimmat deposunda patlama: 7 ölü | Video 00:43
Irak’ta mühimmat deposunda patlama: 7 ölü | Video 08.08.2022 | 12:00
Hindistan’daki Khatu Shyam Tapınağı’nda izdiham | Video 00:53
Hindistan’daki Khatu Shyam Tapınağı'nda izdiham | Video 08.08.2022 | 11:19
Roger Waters Rusya Ukrayna savaşı ve Çin Tayvan krizi hakkında konuştu: ABD savaşa benzin döküyor... | Video 02:16
Roger Waters Rusya Ukrayna savaşı ve Çin Tayvan krizi hakkında konuştu: "ABD savaşa benzin döküyor..." | Video 08.08.2022 | 11:05
Uruguay’da alışveriş merkezinde büyük yangın | Video 03:52
Uruguay’da alışveriş merkezinde büyük yangın | Video 08.08.2022 | 08:51
İsrail, ateşkese dakikalar kala Gazze’yi vurdu | Video 00:18
İsrail, ateşkese dakikalar kala Gazze'yi vurdu | Video 08.08.2022 | 08:51
Çin’de 80 bin kişi Covid-19 nedeniyle kapanan kentte mahsur kaldı | Video 00:41
Çin'de 80 bin kişi Covid-19 nedeniyle kapanan kentte mahsur kaldı | Video 07.08.2022 | 15:04
Küba’da petrol tesisinde yangın! Yüzlerce yaralı var | Video 01:16
Küba'da petrol tesisinde yangın! Yüzlerce yaralı var | Video 07.08.2022 | 11:02
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Refah bölgesini vurdu: 8 ölü | Video 00:40
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesini vurdu: 8 ölü | Video 07.08.2022 | 11:01
İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırısında can kaybı 24’e yükseldi | Video 02:14
İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırısında can kaybı 24’e yükseldi | Video 07.08.2022 | 00:00
Meksika’da silahlı kişiler tır çaldı! Olay anı kamerada | Video 01:59
Meksika’da silahlı kişiler tır çaldı! Olay anı kamerada | Video 06.08.2022 | 22:13
Pakistan’da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı | Video 00:46
Pakistan’da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı | Video 06.08.2022 | 20:41
Afganistan’da patlama: 2 ölü | Video 00:46
Afganistan'da patlama: 2 ölü | Video 06.08.2022 | 20:39
İsrail: Gazze’de 7 farklı nokta tank ve zırhlı birliklerle vuruldu | Video 00:34
İsrail: "Gazze’de 7 farklı nokta tank ve zırhlı birliklerle vuruldu" | Video 06.08.2022 | 19:58
İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırısında can kaybı 10’a yükseldi | Video 00:46
İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırısında can kaybı 10’a yükseldi | Video 05.08.2022 | 22:38
İsrail Gazze Şeridi’ni vurdu: 4 ölü, 19 yaralı | Video 01:15
İsrail Gazze Şeridi'ni vurdu: 4 ölü, 19 yaralı | Video 05.08.2022 | 22:06
ABD’de feci kaza: 5 ölü, 8 yaralı | Video 00:17
ABD'de feci kaza: 5 ölü, 8 yaralı | Video 05.08.2022 | 15:45

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde askeri konvoyun geçişi esnasında düzenlenen bombalı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Mir Ali bölgesinde, askeri konvoyun geçişi esnasında düzenlenen bombalı intihar saldırısında 22 yaşındaki Naik Shahzaib, 26 yaşındaki Naik Sajjad, 25 yaşındaki Umair Ali ve 30 yaşındaki Khurram Shah hayatını kaybetti. Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin medya ve halkla ilişkiler kanadı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, saldırı ile ilgili detaylara ulaşmak için gerekli araştırmaların başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, "Pakistan ordusu, terör tehdidini ortadan kaldırmaya kararlıdır. Cesur askerlerimizin bu fedakarlıklar karşılıksız kalmayacaktır" denildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, askeri aracın yoldan çıkarak araziye savrulduğu görüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA