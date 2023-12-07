Video Dünya Pakistan’da mobilya çarşısında yangın: 5 ölü | Video
Pakistan’da mobilya çarşısında yangın: 5 ölü | Video

Pakistan’da mobilya çarşısında yangın: 5 ölü | Video

07.12.2023 | 10:54

Pakistan’ın Karaçi kentinde bir alışveriş merkezinin zemin katında bulunan mobilya çarşısında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentindeki Arshi Alışveriş Merkezinde bulunan mobilya çarşısı dün alevlere teslim oldu. Zemin katında bulunan ve 250 dükkanın yer aldığı çarşıdaki dükkanlardan birinde yapılan kaynak çalışması sırasında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Yetkililer, mobilya, şilte ve petrol ürünleri bulunan dükkanda çıkan ve hızla yayılan yangın nedeniyle binanın her an çökebileceğini belirtirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alışveriş merkezi ile alışveriş merkezinin üstünde bulunan 450 dairelik rezidansı 2 saat içinde tahliye etti.
Yangının çıkışına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pakistan’da mobilya çarşısında yangın: 5 ölü | Video 01:37
Pakistan’da mobilya çarşısında yangın: 5 ölü | Video 07.12.2023 | 10:54
ABD’de üniversiteye silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti | Video 04:19
ABD’de üniversiteye silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti | Video 07.12.2023 | 09:00
Azerbaycan’da 5.6 büyüklüğünde deprem | Video 02:05
Azerbaycan'da 5.6 büyüklüğünde deprem | Video 07.12.2023 | 09:23
Hindistan’daki kasırgada can kaybı 17’ye yükseldi | Video 03:31
Hindistan'daki kasırgada can kaybı 17'ye yükseldi | Video 06.12.2023 | 15:28
Tel Aviv’e roket parçalarının düşme anı görüntülendi | Video 00:27
Tel Aviv’e roket parçalarının düşme anı görüntülendi | Video 06.12.2023 | 13:31
Filipinler’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 17 ölü, 11 yaralı | Video 03:13
Filipinler’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 17 ölü, 11 yaralı | Video 06.12.2023 | 11:24
Filipinler’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 17 ölü, 11 yaralı | Video 03:13
Filipinler’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 17 ölü, 11 yaralı | Video 06.12.2023 | 10:40
Gazze’de can kaybı 16 bini aştı! 7 bini çocuk | Video 02:17
Gazze’de can kaybı 16 bini aştı! 7 bini çocuk | Video 06.12.2023 | 08:57
İsrailli fenomenler, Gazze’de ölenlerle alay eden akım başlattı | Video 00:29
İsrailli fenomenler, Gazze'de ölenlerle alay eden akım başlattı | Video 05.12.2023 | 16:43
Katar Emiri: İsrail soykırım yapıyor | Video 08:05
Katar Emiri: "İsrail soykırım yapıyor" | Video 05.12.2023 | 14:25
Hindistan’daki selde can kaybı 9’a yükseldi | Video 06:49
Hindistan'daki selde can kaybı 9'a yükseldi | Video 05.12.2023 | 13:56
ABD’de evde şiddetli patlama | Video 01:04
ABD’de evde şiddetli patlama | Video 05.12.2023 | 12:12
Tayland’da iki katlı otobüs ağaca çarptı: 14 ölü, 35 yaralı | Video 01:09
Tayland'da iki katlı otobüs ağaca çarptı: 14 ölü, 35 yaralı | Video 05.12.2023 | 12:13
Filistin Kızılayı, saldırı sonrası sivillerin tahliye anlarını paylaştı | Video 01:46
Filistin Kızılayı, saldırı sonrası sivillerin tahliye anlarını paylaştı | Video 05.12.2023 | 11:48
İsrail, Gazze’deki Adalet Sarayı’nı Sevinç çığlıklarıyla patlattı | Video 01:31
İsrail, Gazze'deki Adalet Sarayı'nı "Sevinç çığlıklarıyla" patlattı | Video 05.12.2023 | 10:44
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki adliye binasını havaya uçurdu | Video 00:12
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki adliye binasını havaya uçurdu | Video 04.12.2023 | 16:03
İsrail, Han Yunus’u vurdu | Video 01:01
İsrail, Han Yunus’u vurdu | Video 04.12.2023 | 15:08
İsrail: 7 Ekim’den bu yana 10 bine yakın hava saldırısı düzenlendi | Video 00:37
İsrail: "7 Ekim'den bu yana 10 bine yakın hava saldırısı düzenlendi" | Video 04.12.2023 | 13:08
Endonezya’da yanardağ patlamasında 11 dağcı ölü bulundu | Video 01:22
Endonezya’da yanardağ patlamasında 11 dağcı ölü bulundu | Video 04.12.2023 | 11:51
ABD’li Senatör: Hamas istediği için Filistinliler ölüyor | Video 01:15
ABD'li Senatör: "Hamas istediği için Filistinliler ölüyor" | Video 04.12.2023 | 10:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA