Video Dünya Panama'da 6.7 ton kaçak köpek balığı yüzgeci ele geçirildi | Video
Panama'da 6.7 ton kaçak köpek balığı yüzgeci ele geçirildi | Video

Panama'da 6.7 ton kaçak köpek balığı yüzgeci ele geçirildi | Video

14.07.2023 | 12:46

Panama'da polis düzenlediği baskında 6.7 ton köpek balığı yüzgeci ele geçirdi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

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Orta Amerika ülkesi Panama'da polis, yasa dışı köpek balığı yüzgeci ticareti yapan kaçakçılara karşı operasyon düzenledi. Başsavcı Javier Caraballo düzenlediği basın toplantısında, operasyon kapsamında 6.7 ton yüzgeç ele geçirildiğini ve kaçakçılıkla bağlantılı 5 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Polis açıklamasında, Asya ülkelerine gönderilmek üzere hazırlanan yüzgeçlerin 1 kilosunun yaklaşık bin dolar değerinde olduğu belirtildi.
Doğu Asya ülkelerinde köpek balığı yüzgeçlerinden yapılan çorba lüks davetlerde ikram ediliyor. Çin ve Japonya gibi ülkelerde yüzgeçlerin yaşlanmayı yavaşlattığına, iştahı arttırdığına ve hafızayı güçlendirdiğine inanılıyor.

Yüzgeç çorbası için her yıl en az 73 milyon balığın katledildiği tahmin ediliyor. Yakalanan köpek balıkları yüzgeçleri kesildikten sonra yeniden denize bırakılarak ölüme terkediliyor.

Köpek balığı yüzgeci kaçakçılığının yıllık değerinin 500 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Panama'da Kasım 2022'de düzenlenen ve 182 ülkenin katıldığı bir zirvede, kaçakçılığın önüne geçmek için 54 köpek balığı türünün koruma altına alınmasına karar verilmişti.

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