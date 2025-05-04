Video Dünya Paris’te 25 derece sıcaklıkta dolu yağdı | Video
Paris’te 25 derece sıcaklıkta dolu yağdı | Video

Paris’te 25 derece sıcaklıkta dolu yağdı | Video

04.05.2025 | 08:37

Fransa’nın başkenti Paris’te termometrelerin 25 dereceyi gösterdiği sırada ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

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Fransa'nın başkenti Paris'te dolu paniği yaşandı. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü başkentte aniden ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Güzel havanın tadını Paris sokaklarında çıkaranlar dolu yağışıyla birlikte kapalı alanlara sığındı. Kısa süren yağış, caddeleri sular altında bırakırken, araçlar yolda beklemek zorunda kaldı.
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