Video Dünya Pençe Kilit Operasyonu sonrası Fransa'da PKK yandaşları sokaklara döküldü | Video
Pençe Kilit Operasyonu sonrası Fransa'da PKK yandaşları sokaklara döküldü | Video

Pençe Kilit Operasyonu sonrası Fransa'da PKK yandaşları sokaklara döküldü | Video

18.04.2022 | 09:26

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TSK'nın Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği Pençe Kilit operasyonu sonrasında Fransa'da terör örgütü PKK yandaşları, sokağa çıkarak protesto düzenledi.

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