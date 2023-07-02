Rodos'ta tepki çeken görüntü! Bakanlık soruşturma başlattı | Video

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Yunanistan'a ait Rodos adasındaki bir işletmede garsonların suyun içerisinde özel platformda güneşlenen turistlere hizmet ettiği anlara ilişkin görüntüler büyük tepki çekti. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken bu işletmelerin yasal olup olmadığı da araştırılmaya başlandı.