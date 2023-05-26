Rusya, Ukrayna’da kliniği vurdu: 1 ölü, 15 yaralı | Video
Rusya’nın Ukrayna’nın Dnipro kentinde kliniğe düzenlediği füze saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
RUSYA'YA AİT FÜZE VE İHA'LAR DÜŞÜRÜLDÜ
Öte yandan, Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada gece saatlerinde Rusya tarafından farklı bölgelere fırlatılan 17 füzeden 10'unun imha edildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca Rusya'ya ait İran yapımı 31 insansız hava aracından 23'ünün düşürüldüğü kaydedildi.
Ukrayna ordusu önceki gün ise 36 Rus İHA'sının tamamının imha edildiğini açıklamıştı.
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