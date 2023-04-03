Rusya'daki patlamanın yeni görüntüsü! Elinde TNT ile kafeye böyle girdi | Video

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki kafede meydana gelen ve yazar Vladlen Tatarsky'nin ölümünün ardından olayın yankıları devam ediyor. Onlarca kişinin yaralandığı olayda, saldırının failinin savaş karşıtı 26 yaşındaki Darya Trepova olduğu iddia edildi. Trepova'nın içinde TNT olan bir heykelciği kafeye soktuğu anlar ise kameralara yansıdı.