Video Dünya Şanghay'da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu | Video
Şanghay'da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu | Video

Şanghay'da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu | Video

30.03.2022 | 09:40

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Çin’in en büyük kenti Şanghay'da korona virüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan tam kapanma sırasında sokaklarda sırtındaki megafonla salgın kurallarına ilişkin anons yapan robot köpeğin görüntüleri sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

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Artan korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle tam kapanma kararının uygulandığı Çin'in en büyük kenti Şanghay'ın Jiading Mahallesi'nde sırtındaki megafonla salgın kurallarına ilişkin anons yapan robot köpek sosyal medyada gündem oldu. Mahallende oturan bir kişi tarafından Çin'in en büyük sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan robot köpeğe ait görüntüler milyonlarca kez izlendi. Görüntülerde robotun boş sokaklarda gezerek sırtındaki megafonla mahalle sakinlerine Covid-19 salgını kurallarına uymaları konusunda anons yaptığı anlar yer aldı. Bazı sosyal medyada kullanıcıları gündem olan paylaşıma, "Bu köpeğe söyleyin bize de yemek getirsin" yorumunda bulunurken, bazı kullanıcılar ise robotun boş sokaklarda gezmesini korku filmlerine benzetti.

Görüntülerdeki robotun fiyatının ise yaklaşık 16 bin dolar olduğu öğrenildi.

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