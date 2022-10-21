Ses ve görüntü kayıtları ortaya çıktı! ABD'li pilotların UFO iddiası | Video

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Aralarında F-18 pilotu da bulunan bir düzine pilottan kafaları karıştıran sözler ve görüntüler geldi.Ağustos ve Eylül aylarında Japonya ve Hawaii rotalarında uçarken UFO gördüklerini iddia etti. Ortaya çıkan ses kayıtları sonrası UFO'ların varlığına ilişkin tartışmalar bir kez daha alevlendi.