Video Dünya Skandal paylaşım: IDF komutanı camiiyi havaya uçurdu! | Video
Skandal paylaşım: IDF komutanı camiiyi havaya uçurdu! | Video

Skandal paylaşım: IDF komutanı camiiyi havaya uçurdu! | Video

05.02.2024 | 16:00

Sosyal medyada paylaşılan bir video ile İsrail'in bir skandalı daha deşifre oldu. Söz konusu videoda, Gazze Şeridi'ndeki bir İsrail Silahlı Kuvvetleri komutanının Şema duası okuduğu ve ardından bir dizi binayı patlattığı ve bunlardan birinin cami olduğunu söylediği anlar yer alıyor. Söz konusu görüntüleri yayınlayan Times of Israel olayın nerede ve ne zaman meydana geldiğine dair bir bilgi bulunmadığını belirtti. Sosyal medyada yer alan görüntülere dünyanın dört bir yanından tepki yağdı. Skandal ile ilgili IDF'den henüz bir yorum gelmedi.

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