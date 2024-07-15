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Somali’de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü, 20 yaralı | Video

Somali’de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü, 20 yaralı | Video

15.07.2024 | 10:37

Somali’de bir restoranın önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı.

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün akşam saatlerinde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalini izleyenlerin bulunduğu restoranın önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, aracın infilak etmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Patlama nedeniyle 10 aracın kullanılamaz hale geldiği, çok sayıda binada ise hasar oluştuğu kaydedildi.
Terör örgütü Eş-Şebab, saldırıyı üstlendi.
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